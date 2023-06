Las entrevistas de trabajo suelen ser muy tensas, sobre todo si tienes muchas expectativas de que te acepten y comiences una nueva etapa laboral. A veces los nervios lo vencen a uno o, como le sucedió a esta joven, se quedó sin palabras tras una inusual pregunta. Su experiencia la contó a través de un video viral de TikTok.

Las preguntas de trabajo casi siempre suelen ser simples, desde algunos datos genéricos de experiencias laborales previas o de tus aptitudes para el puesto, aunque algunas veces una que otra pregunta puede hacerte “sudar frío”, como cuando consultan ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?, ¿Cuánto quieres ganar? o te piden que nombres alguna debilidad, pero todas ellas son manejables.

Así comenzó su relato la joven usuaria de TikTok @consunavarro: “Acabo de salir de una entrevista laboral y nada. Iba muy bien, yo como una campeona respondiendo todas las preguntas. Todo bien. Risas. Yo dije, ya está, contratadísima. Mañana empiezo”.

Pero lo que le dijeron a esta joven argentina que radica en España sin duda es una de las preguntas más inusuales jamás escuchada: “¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?”.

Ella consultó si se trata de un bus lleno o vació, pero le respondieron que eso no tenía importancia.

“Yo dije, listo. Ciao. Échame. No me contrates. Me fui sin decir nada”, confiesa y le preguntó a sus seguidores: “¿Alguien sabe cuál era la respuesta?”.

La respuestas en TikTok han sido variadas, desde aquellos que aseguran que los reclutadores solo querían ver su reacción, hasta quienes optaron por bromear: “la respuesta está en tu corazón”, “se lo preguntaría a ChatGPT”, “yo no sé, pero puedo conseguir a quien sí sabe”.