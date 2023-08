En Argentina, una mujer contó una insólita anécdota que vivió y se hizo viral en TikTok. Narró que se encontró con un hombre que pedía dinero en la calle y cuando le ofreció trabajo, la respuesta del sujeto la desencajó.

Se trata de Pía, una usuaria de TikTok identificada como @pialazzarino, quien cerca de su casa se cruzó con este hombre en situación de calle que le pidió dinero para comer.

“Me dijo: ‘señora, no me da unos manguitos para comprar’ no sé que cosa que no escuché bien”, comenzó contando la mujer.

En respuesta le contestó: “Ay querido, estamos a 30, a mi me falta todavía una semana para cobrar, yo ya no tengo más un mango, estoy igual que vos″.

Entonces, para no dejar de ayudarlo, le dio la opción de que la acompañe a su oficina para que le den trabajo, pero la respuesta que le dio la dejó sorprendida.

“¿Saben lo que me dijo? ‘Ni en pedo quiero un trabajo como el suyo, si le estoy pidiendo plata y no tiene para darme y todavía le falta una semana para cobrar, pagan muy mal ahí, no quiero trabajo, mejor me quedo pidiendo acá”, narró.

Ambos protagonistas de la historia comenzaron a reír.

“Tiene un sentido del humor espectacular, lo tendría que haber grabado”, agregó.

El video que es viral en TikTok también tiene un sinfín de comentarios que tomaron con humor lo contado por Pía.

“Te pidió dinero, no trabajo”, “No encuentro fallas en su lógica”, “Tiene razón”, fueron algunos de los comentarios.