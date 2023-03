Tiene la trama de una comedia romántica, pero todo es la pura realidad. Tomás Cam estuvo en el seminario durante siete años y Massiel Pereyra al menos seis en el convento, sus vidas se entrelazaron y comenzaron una relación amorosa que perdura en el tiempo y es viral en redes sociales.

Ahora ambos son celebridades de las redes sociales y su contenido en muy valorado en TikTok, donde suelen contar su peculiar historia de amor, que tiene como escenario al Perú.

Tomás estudió por 3 años filosofía y luego teología, clase en la que también estaba Pereyra, ahí fueron sus primeros encuentros, pero sin imaginar que más adelante serían pareja.

“Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento (...) Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba súper enfocado en lo mío”, reveló Tomás a sus fieles seguidores.

Quien dejó primero el hábito fue Massiel y un año después Tomás dejó el sacerdocio. Tiempo después se contactaron por las redes sociales y establecieron un vínculo que fue fortaleciéndose.

“Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, dijo Tomás.

Actualmente, Tomás Cam, registrado en TiktTok como @tomascamr, tiene 60 mil seguidores, lleva varios meses de relación con Massiel y comparten su amor para todos a través de sus videos virales.





