Una doctora de Baja California (México) fue despedida de su trabajo, en el que llevaba más de un año, luego de abrir su página en la plataforma para adultos OnlyFans.

Se trata de la doctora Jovanna Isabel Ortega, quien dejó de ser requerida para prestar sus servicios en el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), según informa Excélsior.

La joven profesional, que cuenta con una maestría en Nutrición Clínica, contó que primero dejó de ser requerida de forma diaria en el área de Urgencias, hasta que dejaron de solicitar sus servicios.

“Lo que he escuchado son rumores porque tengo página de Onlyfans, por la manera en que me llego a vestir, incluso quejas, pero por escrito nunca me ha llegado nada” indicó Ortega.

Si bien Jovanna Isabel Ortega precisó que no piensa poner una denuncia, solo pide que le permitan seguir ejerciendo la medicina.

Hasta el momento, directivos de la institución médica no han emitido ningún comentario tras las acusaciones de la doctora.





