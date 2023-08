La modelo italiana de OnlyFans Emy Bouno, que triunfó en la plataforma para adultos, decidió darle un cambio radical a su vida y ahora ingresó a un convento de monjas. Su historia es viral en las redes sociales.

Buono es una celebridad en OnlyFans, su fama creció considerablemente al celebrar el campeonato del Nápoles quitándose la camiseta y publicando la instantánea de ese momento en sus redes, sin embargo, un suceso cambió su forma de ver la vida.

Pese a que durante años la joven modelo se dedicó a subir contenido en la plataforma para adultos, Emy decidió dar un paso al costado luego de que sus videos y fotos de OnlyFans se filtraran y fueran vistos por amistades y familiares, lo que ocasionó también que tenga problemas con su pareja.

“La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, dijo la joven modelo, según publica el diario La Nación.

Entonces decidió internarse en un convento para hallar la paz que le ha sido esquiva en los últimos meses: desde el 22 de agoto está en periodo de reflexión en la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento.

“No quiero convertirme en una santa, eso está claro, pero quiero distanciarme de la gente que me juzga. Quiero encontrar un poco de paz y bienestar”, expresó.