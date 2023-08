Los creadores de contenido en las redes sociales, al ser personajes públicos, están siempre bajo la mirada de millones de personas y, ante el primer error o polémica, sin duda sufrirán las consecuencias. Es lo que ocurrió con una influencer mexicana que subió un video viral y fue duramente criticada.

Se trata de Kristen Medina, una influencer que tienes más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, pero que, pese a su gran popularidad, no pudo evitar ser víctima de críticas por probarse ropa hecha por artesanos sin comprarla.

Kristen subió videos donde se le ve probándose un poncho rojo, a su lado está el artesano creando otra prenda y, sin consultarle, se agacha para tomarse una foto con él.

Juan Carlos, el novio de Kristen y el encargado de filmar el suceso, lanza bromas de mal gusto contra Julián, el artesano.

“Feo no es el Julián, eh. Mira, no es feo. Nomas está mal peinado. No es cierto Julián, es chiste”, dice Juan Carlos y Kriten ríe y confirma: “Claro que no es feo, está guapo”.

Pero además, el novio confirma que no comprarán la prenda porque “está haciendo mucho calor”.

Y las críticas no cesaron. Desde tacaños, hasta aprovecharse de un artesano por likes, los cuestionamientos a la pareja se trasladaron de Instagram a otras redes sociales como X (Twitter) o Facebook.