Un terrible momento vivió la conocida streamer Gonsabella cuando en el balneario de Benidorm (España) un sujeto la acosó sexualmente en plena transmisión en vivo. El video se volvió viral y generó indignación en las redes.

En transmisión a través de Twitch, la joven hablaba con su audiencia cuando detrás aparece un sujeto en lentes, la observa y luego se acerca y le toca el trasero.

Entonces Gonsabella voltea evidentemente incómoda y molesta y le dice en varias ocasiones “no toques”. El sujeto hace un gesto de disculpa y alguien que estaba también con él hace un gesto de perdón por lo ocurrido.

Sin embargo, como no hay disculpa que borre tal agresión, los seguidores de Gonsabella reaccionaron al instante y pidieron castigo para el abusivo.

“Ahora sí se han pasado”, dijo y se cambió de ubicación en su mesa.

Un británico acosa a la streamer Gonsabellla en directo en Benidorm. pic.twitter.com/reA4uNHbzW — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 21, 2023

La influencer, que tiene más de 600.000 seguidores en Twitch y más de 100.000 en Instagram, anunció a través de Twitter que puso la denuncia contra el sujeto que la acosó.

“He ido a poner la denuncia. Decir lo primero que los policías han sido un encanto. Me han dicho que he hecho muy bien en ir pero que va a ser complicado tomar las medidas correspondientes porque no tenemos datos del chico más allá de lo que se ve en el video, pero que me avisarían en el caso de tener noticias. Solo me queda agradecer a toda la gente que se ha tomado la molestia y el tiempo en escribirme”, anunció.

Bueno, actualización y cerramos el tema.

He ido a poner la denuncia. Decir lo primero que los policías han sido un encanto.

Me han dicho que he hecho muy bien en ir pero que va a ser complicado tomar las medidas correspondientes porque no tenemos datos del chico más allá de lo… — Gonsabellla (@Gonsabellla_) September 22, 2023





VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Mauricio Diez Canseco