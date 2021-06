Una historia con un final feliz. El niño nicaragüense de 10 años grabado en un video viral llorando y pidiendo ayuda entre lágrimas a una patrulla que resguarda la frontera entre Estados Unidos y México a inicios del presente año logró reunirse con su madre, de acuerdo a reportes de la televisora KVEO y varios noticieros locales. Ambos se volvieron a ver las caras el pasado 28 de mayo en un refugio de emergencia de la ciudad de San Benito, Texas.

En su página de Facebook, el albergue La Posada Providencia publicó una foto de lo que fue el emotivo momento. “¡Nuestras plegarias fueron respondidas! Todo el personal de La Posada Providencia, junto a un equipo de camarógrafos y reporteros de varios noticiarios esperando ansiosos a que Meylin y su hijo… volvieran a encontrarse en La Posada”, escribieron como descripción de la instantánea del menor y su progenitora identificada únicamente como Meylin.

“Después de casi dos meses de separación, estamos felices que estén juntos de nuevo, y les deseamos lo mejor en su viaje de reasentamiento”, añadió el refugio sobre el caso del pequeño encontrado deambulando en el desierto de Texas el pasado 1 de abril y que, llorando, le explica al agente de la patrulla fronteriza en Rio Grande que al despertar, se dio cuenta que el grupo con el que viajaba lo había dejado abandonado a su suerte.

“Yo vengo porque si no para dónde me voy a ir. También me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo”, le dice al oficial en el video viral que puso un rostro humano a lo que es el drástico incremento de los menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos, un tema muy complicado y debatido tanto por las autoridades de turno como activistas en pro de los derechos de los migrantes.

En una reciente entrevista con el diario The Washington Post, los familiares del niño contaron que tanto él como su madre habían intentado cruzar la frontera en marzo, pero fueron deportados bajo una ley impulsada por el gobierno de Donald Trump que permitía a los agentes de aduanas y fronterizos expulsar a los migrantes que ingresaban ilegalmente a su territorio para prevenir la propagación de la pandemia de COVID-19 en sus instalaciones de retención.

Si bien la revista PEOPLE recalca que el actual presidente Joe Biden deshizo varias políticas migratorias de su predecesor, su administración todavía se adhiere a la llamada Title 42, aunque con una modificación importante: a los menores no acompañados ahora se les permite el ingreso al país, manteniéndolos en los centros de detención fronteriza hasta que sean transferidos a una instalación manejada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Después que madre e hijo fueron deportados, sus familiares declararon que fueron secuestrados en México y pedían 10,000 dólares por su rescate. Misael Obregón, tío del menor, dijo que le dieron la mitad a sus captores, por lo que liberaron al niño, pero su madre recién pudo recuperar su libertad semanas después y aparentemente le fue otorgado el asilo en Estados Unidos, de acuerdo a una entrevista ofrecida a Univision.

En tanto, el portal Havana Times reportó que Lazaro Gutierrez, el padre del niño del video viral que conmovió al mundo entero, intentó previamente que volviera con él a Nicaragua, presentando una petición formal para que el pequeño sea repatriado, pero su tío Misael dijo en un video publicado en su canal de YouTube que la custodia de su sobrino le fue entregada a Meylin.

