John Cena ha sido 16 veces campeón mundial de WWE y es una de sus superestrellas más exitosas de los últimos tiempos. Además, es un maravilloso ser humano que se asegura siempre de ayudar a quienes más lo necesiten, especialmente si son niños. Es por eso que a nadie le causó sorpresa descubrir que aparentemente asistió a un menor de 8 años de Hazleton, Pensilvania (Estados Unidos), en salvarle la vida a su hermanita menor gracias a lo que aprendió de él viéndolo en un programa infantil, que fácilmente puede ser ubicado en YouTube y que no tardó en convertirse en uno de los videos virales más compartidos de la semana.

Se trata de una participación “encubierta” en la que el también actor de Hollywood se hizo pasar por un instructor de CPR (Resucitación Cardiopulmonar, por sus siglas en inglés) para un episodio del programa The Substitute de Nickelodeon en 2020. En entrevista con Amanda Eustice para la televisora WNEP-TV, Jaxon Dempsey (8) reveló que la demostración de John Cena lo ayudó a salvar a su hermanita cuando vio que se estaba ahogando con un nugget de pollo.

“Estábamos en el auto camino a que me corten el cabello, y me di cuenta que estaba ahogándose con un nugget de pollo de McDonald’s. Le dije a mi papá que se detuviera. Luego comencé a darle golpecitos en la espalda y escupió la comida. Se llama The Substitutes en Nickelodeon, y en su primer episodio, apareció John Cena , quien en el último segmento, enseñó cómo salvar a alguien cuando veamos que se esté ahogando”, dijo el menor, cuyo padre, Matt Dempsey, dijo que estaba agradecido por el rápido accionar de su hijo.

“Si hubiera estado solo y Jaxson no hubiera ido conmigo, y me hubiera detenido para darle [a su menor hija] un nugget de pollo, no habría podido oírla que se estuviera ahogando. Ella no estaba tosiendo; no entró en pánico. Solo no había aire que ingresara a sus pulmones; no podía respirar. Gracias a Dios Jaxson estuvo ahí, porque sin él, no sé si Leia seguiría sin nosotros”, precisó el progenitor del pequeño “héroe sin capa”.

No cabe duda que John Cena ha sido un verdadero modelo a seguir para los niños a lo largo de los años, ya que uno de los títulos que ostenta es como la celebridad con el índice más alto de deseos cumplidos de la fundación Make A Wish y parece que no tiene pensado renunciar a él ni dejar de ser un símbolo de esperanza para muchos ya que le envió al pequeño Jaxson un video de agradecimiento de su parte por su valerosa hazaña.

“Hey Jaxson, te saluda el 16 veces campeón de WWE y Peacemaker, John Cena . Escuché una historia sobre ti y realmente tocó mi corazón. Una historia que, en un momento de crisis, fuiste lo suficientemente valiente para entrar en acción. Al hacerlo salvaste la vida de tu hermanita. Quiero felicitarte porque las acciones de un verdadero héroe son aquellos que actúan en tiempos de crisis. Por lo general cuando las cosas malas pasan, una de las cosas más difíciles para todos nosotros es entrar en acción. Tú no lo pensaste dos veces para ayudar de la mejor manera que pudiste, y al hacerlo salvaste la vida de tu hermanita. Realmente quiero decirte gracias por ser como eres, Jaxson. Gracias por ser una inspiración, gracias de parte de todos nosotros”, dijo el actor desde el set de filmación de The Suicide Squad, cinta de DC Comics dirigida por James Gunn.

