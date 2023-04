Un usuario de TikTok identificado como ‘sonyhernani3′ se volvió viral en las redes sociales por el alboroto que generó en la conocida cadena peruana Pizza Raúl por pedir más sobres de orégano para la pizza que había adquirido. El joven discutió con la vendedora de la tienda porque no le bastó los 3 paquetes de condimento que tenía para su alimento, y gritó de manera desaforada que ‘es adicto al orégano’ mientras grababa el conflicto.

“Como consumidor de Pizza Raúl, acabo de comprar su pizza y estoy pidiendo que me regalen tres sobrecitos más de orégano como da Domino’s, etc. Aquí le estoy pidiendo bien amablemente que me regale, pero solo me está dando un adicional”, empezó quejándose el usuario. La trabajadora se negó a darle más del condimento pues ya le había entregado uno adicionalmente a los 2 que incluye su promoción.

Luego, el TikToker le dijo que necesitaba más orégano porque le gusta mucho dicho condimento, además de ser ‘adicto’ a él. Después de casi 2 minutos de gritos incesantes, la vendedora decidió ceder al pedido y entregarle más sobres del solicitado producto. No obstante, el sujeto siguió reclamándole y le pidió su Libro de Reclamaciones.

Los internautas reaccionaron de maneras distintas al video del usuario, pero la mayoría criticó su accionar: “Por eso es que los clientes no siempre tienen la razón”, “Eres desesperante y qué paciencia de la señora”, “Mi admiración para la señora”, “Eres un chico conflictivo”, “Las personas reclaman por cualquier cosa”, dicen algunos de ellos.

