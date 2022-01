¿No existía una mejor idea? A Netflix se le ocurrió la mejor idea que promocionar su nueva serie coreana postapocalíptica de zombis ‘All of Us Are Dead’ en Tailandia con un autobús escolar ensangrentado recorriendo las calles de Bangkok.

“Quien encuentre este bus, que no entre en pánico. Tómale una foto y compártela. Dile a tus amigos que acepten la comida zombi”, advirtió la plataforma de ‘streaming’ en su cuenta de Instagram.

“Ven a través del polvo, prepárate [...] este 28 de enero en Netflix”, concluyó, mostrando imágenes del vehículo con pantallas LED, en lugar de ventanas, que reproducían clips de adolescentes atrapados dentro.

Debate en las redes sociales

Esta estrategia de mercadotecnia no pasó desapercibida en las redes sociales y abrió el debate entre quienes piensan que es muy violenta y los que elogiaban su creatividad. “Creo que sería genial ver algo así en la calle, pero ¿no hay consideración por los bebés o los débiles?”, escribió un internauta, citado por el portal Sportskeeda. Mientras que otro remarcó que “podría ser peligroso” para los automovilistas.

(Netflix)

En cambio, a un usuario de Twitter le resultó agradable y lo calificó como “muy Netflix”. ¡Regresé a casa demasiado pronto! debería haber visto esto”, se lamentó un segundo tuitero. Asimismo, a otra persona le pareció que la compañía “saca el máximo partido a su programa”.

