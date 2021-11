Su peculiar forma de salar la carne o sus bistecs bañados en oro han hecho viral a Nusret Gökçe. Ahora, este chef turco, más conocido como Salt Bae, vuelve a ser noticia por otra razón: Facebook reveló que había bloqueado el hashtag del apodo del famoso cocinero, ‘#saltbae’, luego de que se publicara un video de Gokce alimentando con un filete bañado en oro a un ministro del Partido Comunista de Vietnam en su lujoso restaurante de la ciudad de Londres.

¿Por qué Facebook bloqueó el hashtag #SaltBae?

“Desbloqueamos este hashtag en Facebook y estamos investigando por qué sucedió”, dijo a la agencia Reuters un portavoz del operador de Facebook Meta (FB.O) , confirmando que la etiqueta había sido bloqueada para todos los usuarios de Facebook en todo el mundo y no solo en Vietnam.

No estaba claro de inmediato por qué se había bloqueado la etiqueta y el portavoz de Meta se negó a comentar las posibles razones del bloqueó de #SaltBae. Mientras estaba bloqueado, una búsqueda del hashtag generó un mensaje que decía que se habían violado los estándares de la comunidad de FB.

En una audiencia del Congreso de EEUU a principios de año, el director de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que la inteligencia artificial juega un papel importante en la “moderación del contenido”, responsable de eliminar más del 90% del contenido que se considera contraria a las pautas de Facebook.

Salt Bae alimenta al ministro de Seguridad Pública de Vietnam, el general To Lam, con bistec bañado en oro de más de 1.100 dólares. (Captura de video / TikTok).

¿Quién publicó el polémico video?

El video, publicado originalmente en la cuenta oficial de TikTok de Salt Bae, mostraba al ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, siendo alimentado con un bistec bañado en oro por el famoso chef turco, a menudo representado teatralmente sazonando y cortando cortes de carne en su restaurante. Restaurante londinense donde un bistec se vende por hasta 1.450 libras (1.960 dólares).

Lam, de 64 años, estaba en Reino Unido por una visita de funcionarios vietnamitas a la conferencia climática de la ONU, COP26, en Glasgow. Pero las imágenes de él masticando la carne dorada causaron revuelo tanto dentro como fuera de Vietnam, y muchos se preguntaron cómo un ministro de Vietnam se permitió ser grabado comiendo en un lugar tan caro en medio de una represión estatal.

Duras críticas en Vietnam

En una publicación de Facebook, el usuario Nguyen Lan Thang, con casi 150.000 seguidores, señaló que los medios locales se habían mantenido callados sobre el video. “¿Saben cuántos meses de salario tendrían que gastar por una sola pieza de ese bistec?”, escribió Thang en una publicación.

No estaba claro quién pagó la comida en el lujoso restaurante de Salt Bae en Londres. El ministro To Lam no respondió a una solicitud de comentarios, ni tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, que maneja las consultas de los medios extranjeros, según la agencia de noticias Reuters.

El video original se eliminó de la cuenta de TikTok de Salt Bae poco después de que se subió, y se eliminaron más copias de la aplicación por violar los “estándares de la comunidad”, dijeron a la mencionada agencia los usuarios vietnamitas de TikTok. La red social y el chef se negaron a comentar.

VIDEO RECOMENDADO

Salt Bae es un chef turco muy famoso en el mundo que logró forjar el millonario imperio del que goza en la actualidad empezando con un trabajo humilde como lo es la carnicería. En el siguiente video, te contamos un poco más de él, que sin duda te dejará sorprendido por su manera de cortar las carnes y los exorbitantes precios que cuesta una comida en su restaurante.