Una pareja de recién casados contó cómo perdió más de 27 mil dólares y quedaron “desconsolados” después de que más de la mitad de sus invitados, que ya habían confirmado su asistencia, no se presentaron para su gran día.

Gray Narvaez-Dragion, una joven de 18 años que es transgénero, subió un video a TikTok en el que muestra varias mesas vacías en el salón de ceremonias.

Una leyenda superpuesta en el clip, que tenía más de 5,2 millones de visitas, decía: “88 personas dijeron que sí... ni siquiera 40 se presentaron”.

Muchos usuarios de la red social expresaron su apoyo a los recién casados y comentaron que los que no asistieron debieron avisar que no irían. Otros, comentaron sus propias historias de boda. Uno de ellos dijo: ‘Le pasó a mi hermana. Pusimos la sala a 80 y no llegaron ni 30′.

Gray explicó que, debido a que tan pocas personas se presentaron a su boda, se vieron obligados a cancelar su ‘despedida de bengala, baile privado, cena y acortar toda la recepción.’

Gray agregó: “Nuestra ceremonia me hizo muy feliz, pero cuando miré las sillas que habíamos colocado me di cuenta de que estaban vacías. No me di cuenta hasta después... Estuve llorando durante horas por esto... Estaba tan desconsolada”.

La persona afectada dijo que la boda costó más de 27 mil dólares y que quedaron arruinados financieramente después del evento, que sucedió el 27 de febrero.

Otro video subido a TikTok muestra cómo Gray había invertido en regalos de boda para sus invitados, por lo que varios usuarios se ofrecieron a comprar los objetos. Gray agradeció a los comentaristas por todas sus palabras de apoyo y escribió: “Me estoy inundando con tanto amor”. Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes.’

Ante tan trágico suceso, algunas personas cuestionaron si la historia era cierta, por lo que Gray compartió una imagen de su hoja de cálculo de invitación de boda, la cual mostraba a todos los invitados que confirmaron su asistencia y luego no se presentaron.

Después de ver el clip, un usuario de TikTok escribió: “Espero que elimines a esas personas de tu vida. No aceptes ninguna excusa. Si no aparecieron en tu mejor día, no aparecerán en tu peor día.”