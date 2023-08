La influencer y creadora de contenido de OnlyFans Kine-Chan denunció que no se le permitió el embarque a un vuelo en Brasil porque su vestuario no era el adecuado, lo que abrió un debate viral en redes sociales.

La modelo, de tan solo 21 años, llegó hasta el aeropuerto de Navegantes con el cosplay de Rebecca, un personaje del anime de Netflix Cyberpunk Edgerunners: bikini negro, peluca turquesa y sandalias.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, Kine-Chan expuso su frustración porque el personal del aeropuerto le comunicó que su atuendo no era el apropiado, pese a que les explicó que iba a un evento.

“Sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder el tiempo y fui directamente. Pero me dieron instrucciones de ir a casa y cambiarme de ropa porque lo que llevaba puesto no era apropiado”, contó en Instagram.

Como era de esperarse, luego de su relato viral varios de sus seguidores iniciaron un debate sobre los códigos de vestimenta que se exigen en la actualidad en los aeropuertos.

Si bien hay algunos comentarios a favor, varios criticaron que se haya presentado así en el aeropuerto.

“Agradece que no te arrestaron”, “Te amo, pero has ido demasiado lejos”, Sigue las reglas como los demás”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.