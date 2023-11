OnlyFans se ha convertido en una fuente de ingresos para todas las personas que desean incursionar en el contenido para adultos, tal como le ha sucedido a una influencer promotora del ciclismo y maestra que ha develado cuánto gana en la plataforma de videos ‘hot’.

Se trata de Cecilia Sopeña, conocida por su contenido en YouTube y TikTok enfocado al ciclismo y el deporte, que también se desempeñaba como profesora en España, pero que ahora sucumbió a la tentación del OnlyFans.

En una entrevista a ‘El Español’, reveló que el cambio se debió a un hecho netamente económico.

“Para qué voy a trabajar si lo que gano en un mes de profesora, lo gano en un día en OnlyFans”, dijo.

En ese sentido, hizo un comparativo de lo que ha ganado como profesora, como influencer y ahora como figura de OnlyFans. Indicó que su membresía mensual solo cuesta 17 dólares.

“En 2022 gané 29.000 euros en YouTube, pero en OnlyFans empecé en agosto de 2022 y solo con subir un video, ya gané 500 euros”, explicó.

Y agregó las siguientes cifras para sostener su postura:

En septiembre de 2022 ganó 8.000 euros.

En octubre, 56.000 euros.

En noviembre, 62.000 euros.

“Está claro que es una tontería que me coja el trabajo de profesora y me comprometa a hacer el horario cuando puedo ser libre porque en un mes en OnlyFans gano lo mismo que en un año”, dijo Sopeña.

“No he cogido la plaza en el instituto porque he ahorrado lo suficiente y quiero tener más tiempo para lo que me gusta: mi hija, el deporte, la naturaleza y grabar contenido en OnlyFans, YouTube y TikTok”, finalizó.