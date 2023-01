Jimmy Donaldson , mejor conocido como MrBeast, es un reconocido Youtuber que se caracteriza por hacer videos donde las personas cumplen retos a cambio de dinero. Sin embargo, su último video sorprendió a muchos de sus usuarios pues ayudó a mil personas a recuperar la visión.

El joven de 24 años sorprendió a los usuarios al registrar cómo ayudó a mil personas, a quienes les regaló la operación de extirpación de cataratas con la ayuda de una organización sin fines de lucro para el cuidado de los ojos.

MrBeast contó con la ayuda del reconocido cirujano Jeff Levenson, quien realizó una primera ronda de cirugías en Jacksonville, Florida.

Durante las intervenciones, el youtuber explicó que todo se hizo con la ayuda del programa a ‘Gift of Sight’ que proporciona cirugía de cataratas gratuita para pacientes legalmente ciegos debido a cataratas.

En el video, el doctor Levenson dice: “La mitad de toda la ceguera en el mundo son personas que necesitan una cirugía de 10 minutos”.

“Estamos curando la ceguera de mil personas”, dice Donaldson en el video publicado este sábado 28 de enero.

Levenson explicó al noticiero de CNN que se inspiró para ayudar a las personas a acceder a la cirugía de cataratas después de someterse a su propia cirugía de corrección de cataratas.

“En los días y semanas posteriores a mi propia cirugía de cataratas, me sorprendió lo brillante, hermoso y vívido que era el mundo”, dijo. “Pero me sorprendió la idea de que hay cientos de millones, probablemente 200 millones de personas en todo el mundo, que son ciegos o casi ciegos por cataratas y que no tienen acceso a la cirugía”.

Levenson recibió una llamada de un miembro del equipo de Donaldson en septiembre. “Nunca había oído hablar de MrBeast”, dijo. “Así que casi cuelgo. Pero agradecido no colgué”.

“Si MrBeast puede encender un fuego, y si podemos obtener apoyo gubernamental y privado detrás de él, podemos terminar con la mitad de toda la ceguera en el mundo”, dijo. “Sin tanto costo, y con increíbles ganancias en productividad humana y potencial humano”, finalizó.

En el video, el influencer también dio 10 mil dólares a varios pacientes, le compró a uno un auto Tesla e incluso donó una gran suma al fondo de la universidad.





¿Quién es MrBeast?

El youtuber Jimmy Donaldson es considerado como uno de los creadores de contenido que más dinero gana en el mundo. El influencer comenzó a sus 13 años en el 2011, bajo el nombre de MrBeast6000, cuando era un entusiasta que subía videos como gameplays que tenían como media mil visitas.

Tras tiempo de dedicación, en 2016 compartió con sus padres su intención de dedicarse completamente a su pasión. Luego de eso, en 2017 logró uno de sus primeros videos populares titulado ‘¡Conté hasta 100.000!’.

Se trata precisamente de eso, el joven de entonces 18 años se grabó con la única intención de superar su reto, en un registro que cuenta con partes aceleradas para cumplir con la medida máxima del servicio de Google, marcando una duración de 23 horas y 48 minutos, además de 26 millones de visualizaciones.

La secuela no se hizo esperar con ‘Contando hasta 200.000′ y así continuó subiendo una serie de videos con los que buscaba volverse viral.

En medio de sus intentos es que consiguió el patrocinio de la app Quidd, logrando reunir $10 mil dólares para donarlo a una persona en situación de calle. El video fue subido en 2017 y cuenta con 10 millones de visitas

El atractivo formato para los espectadores de la plataforma hizo que MrBeast lograra tener su primer millón de suscriptores, dando inicio a su ascenso con los videos en donde regala autos, casas y millones en dinero a quienes se animan a participar en sus concursos, las que prepara con sus amigos Chris, Chandler, Garret y Jake.

Fruto de su constante trabajo, Jimmy Donaldson ganó 54 millones de dólares durante el año pasado, liderando el listado de Forbes sobre los 10 youtubers mejor pagados del mundo.

Esto se debe gracias a las visitas de sus videos y otros proyectos, donde destaca su reciente negocio ‘MrBeast Burger’, una aplicación de delivery que se ha asociado con 1.600 restaurantes de comida de Estados Unidos.

