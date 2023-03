Un joven contó su insólita historia en TikTok , luego de perder la vista tras dormir con lentes de contacto , pues nunca imaginó que el uso frecuente de este producto lo dejaría ciego de un lado de ojo.

Michael Krumholz, de 21 años, reveló que tomó una siesta de 40 minutos y, al despertar, su vida cambió por completo. El problema fue que durmió sin quitarse los lentes de contacto y al levantarse notó que su ojo estaba rojo.

Al inicio pensó que era conjuntivitis o incluso un médico le había dicho que se trataba del virus del herpes. “Me trataron durante un mes entero por el virus. Me cansé de escuchar ‘este es solo un virus muy terco, pero se irá’”, contó en su cuenta de TikTok.

El joven fue sometido a varios tratamientos, pero su ojo no mejoraba, al contrario, el dolor incrementó. Tras varios análisis, los doctores por fin encontraron el verdadero motivo de la hinchazón. “Recibí una llamada en la que me dijeron que tenía queratitis por Acanthamoeba”, confesó Mike Krumholz.

¿Qué es la queratitis por Acanthamoeba?

Se trata de una infección grave, pero rara, que puede provocar ceguera. La enfermedad se produce por la ameba Acanthamoeba, un protozoo que se encuentra frecuentemente en la tierra, el agua, el mar y las piscinas.

De acuerdo con diversos oftalmólogos, “el factor de riesgo principal para que la córnea se infecte es llevar lentes de contacto”.

¿Recuperará la visión?

“La pupila está tapada. No tengo una en este momento. Eso se debe a que la córnea está muy nublada y a que la ameba (parásito) se ha comido gran parte de ella”, mencionó Mike Krumholz al diario Daily Star.

Krumholz se someterá a un trasplante de córnea con el cual espera recuperar parte de su visión y disminuir el dolor. En ese marco, Krumholz confesó que solía dormirse seguido con los lentes puestos, lo que produce varias enfermedades y complicaciones en la visión. Desde diciembre del año pasado tiene que estar en su casa con poca luz para no generar más molestia en el ojo.

Concientización en el uso de lentes de contacto

Finalmente, el joven busca concientizar a todos aquellos que usen lentes de contacto que no se duerman con ellos puestos y presten más atención a los cuidados de higiene.

“Si usa lentes de contacto, no duerma con ellos, no nade con ellos y lo que nunca me advirtieron no se duche con ellos”, dijo en su cuenta de gofundme .

