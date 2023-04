Un joven subió un video a TikTok explicando por qué dejo su empleo de 60 mil pesos mensuales (3300 dólares) para laboral en un grifo cercano a su casa. El video causó mucho asombro, pero también empatía entre los usuarios de la red social, quienes aseguraron que aplaudían la valentía del muchacho.

Heriberto Abarca, como se identifica en redes sociales, contó cuáles fueron sus motivos para renunciar a su empleo en un centro comercial de Monterrey, México. Además, explicó que, aunque ganaba mucho dinero, también gastaba mucho dinero.

“Cuando llegas a tener de pronto esas cantidades de dinero no sabes cómo administrarlas, al menos en mi trabajo era si ganas 20, 30, 60 mil pesos al mes no puedes andar en camión ni en metro. No puedes tomar un café del Oxxo, tienes que tomar Starbucks porque te da status”, explicó.

El muchacho dijo que, ya que el empleo era en base a comisiones por ventas, existía un ambiente tóxico por querer ser el mejor vendedor. Así mismo, explicó que comenzó a tener malos hábitos financieros debido a que gastaba mucho por querer aparentar.

Por último, dijo que ahora ha podido cambiar sus hábitos y mejorar su rutina, pues hasta va al gimnasio en su tiempo libre. “Hoy en día siento que mejoré mis hábitos, tengo un mejor control, puedo ir al gimnasio, tengo mucho tiempo libre y lo mejor es el estrés. Dejé de fumar, dejé de vivir sin estrés y dije qué es esto? Vivir sin estrés es lo máximo.”





