Historias viral en Instragram | La compañía GameStop continúa siendo noticia tras la asombrosa subida que han experimentado sus acciones en la bolsa de valores. Esto se originó luego de que miles de cibernautas acordaran comprar simultáneamente acciones de la compañía con el objetivo de inflar su precio y perjudicar a los inversores en corto, quienes perdieron US$3.300 millones el pasado viernes 29.

Uno de los jóvenes que participó en esta operación que nació en un grupo de Reddit llamado ‘Wallstreetbets’ fue Hunter Kahn, un estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Tras su aventura en la masiva compra, el joven se hizo de casi US$30.000 en acciones. Kahn le dijo a CNN que participó para demostrar que “los grandes de Wall Street” estaban equivocados.

Pese a sus obligaciones financieras con la universidad donde estudia, una de sus primeras decisiones fue usar parte del dinero que ganó en bolsa para donar consolas y videojuegos de Nintendo Switch a los pacientes del Children’s Minnesota Hospital en Minneapolis, Estados Unidos. Según contó, ayudar a los niños del hospital de Minnesota fue incluso más gratificante que haber ganado miles de dólares.

Las donaciones que hizo Hunter Kahn al Children’s Minnesota Hospital están valoradas en más de US$ 2.000. (Foto: Hunter Kahn | Instagram)

“Como beneficiario de los recientes eventos ocurridos en la bolsa de Wall Street, creo que es importante que yo y los demás involucrados en esta exitosa operación compartamos nuestra buena suerte. Estos eventos han puesto de relieve mucha corrupción y con esta transferencia de poder es importante que no nos convirtamos en hombres de traje”, escribió el joven en un post en su cuenta de Instagram.

“Me enorgullece anunciar mi humilde donación de seis Nintendo Switch y videojuegos para acompañarlos a los pequeños que están hospitalizado en el Children’s Minnesota Hospital. No puedo parar. Esto no se detendrá”, añadió Kahn en el post que se ha vuelto viral para referirse a la donación realizada, que está valorada en más de US$ 2.000, según comunicó el Children’s Minnesota Hospital.

Kahn aún conserva las 50 acciones originales que compró a US$30 y aseguró que ese dinero será usado para terminar de pagar su matrícula universitaria.