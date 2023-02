Un usuario de TikTok, llamado montbk5959, se hizo viral en la red social por tener una novia de trapo. El sujeto, de nacionalidad colombiana, aseguró que es feliz al lado de “Natalia”.

Esta inusual “pareja” ya cumplió un año juntos y hasta tienen una “familia” formada. Según el hombre, su “novia” le ha dado dos “hijos” y anunció que otro viene en camino.

A través de un video, el hombre dijo que espera a su hijo “Sammy”. En las imágenes, se puede apreciar al hombre con un polo que dice “Papá de Sammy”; mientras que su “novia” tiene un polo que dice “Mamá de Sammy”. Además, el hombre mostró a sus otros dos “hijos” y la pared adornada con las palabras “Baby Shower”.

De acuerdo al testimonio de Cristian, como dice llamarse, él se siente bien con su “familia”. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, aseguró el colombiano.

A raíz de volverse viral, el usuario recibió críticas y burlas por su forma de vivir. Sin embargo, a él no le afectan los comentarios de la gente. “Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, explicó a medios internacionales.