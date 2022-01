Pepa Tenorio, una mujer que desde hace más de 15 años se encarga de cuidar y dar albergue a perros abandonados se encontró un pastor alemán en una carretera. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que el perro tenía un chip de identidad implantado, y al comunicarse con la familia resulta que ese perro era Dico, mascota cuyos dueños buscaban desde hace siete años.

Inmediatamente, al llevarlo al veterinario se comprobó que el perro tenía microchip.

Tras verificar los datos y descubrir que Dico aparecía en los registros como perdido desde el año 2015 se pusieron en contacto con los dueños. Los propietarios recibieron emocionados la noticia. Se supo que su dueño falleció buscándolo, por lo que para el resto de la familia es verdaderamente emotivo haberlo encontrado después de tanto tiempo.

Pepa Tenorio, la mujer que encontró a Dico en la carretera. (Foto: Instagram / @lapepatenorio)

La mujer que localizó al animal ha querido compartir la historia en sus redes sociales, la cual, se ha viralizado en muchas partes del mundo.

Visiblemente emocionada, ha recordado la importancia del microchip en los animales y escribió en la descripción del video lo siguiente: “Por cosas así, ponedle los chips a los perros, por favor. Siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado”.

