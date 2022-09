Desde que se lanzó a la venta el Álbum Panini Qatar 2022 , grandes y chicos desean conseguir los ejemplares y las figuritas en Argentina . Una mujer viralizó, en redes sociales , el accionar de su pareja tras preferir comprar el ejemplar del Mundial antes de comprar verduras para su hogar.

El pasado 24 de agosto, se lanzó oficialmente el Álbum Panini Qatar 2022 en Argentina y, hasta la fecha, se está viviendo un auténtico furor adquirir los ejemplares y las láminas.

Esta vez, la usuaria Yael Romero (@yaelromero05) mandó a su pareja al mercado para que compre algunas verduras. Sin embargo, el hombre fanático del fútbol y la selección argentina regresó solo con un álbum en las manos.

En las imágenes se puede apreciar como la mujer graba la llegada de su esposo. “Alberto, ¿Y las verduras? Era papa, cebolla, banana”, dijo la argentina empezando el video. El hombre no pudo evitar reír al verse atrapado. “¿Cuántos años tenés, Alberto? 38 años”, siguió regañando a su esposo.

Cuando le preguntó si era lo único que traía, Alberto aclaró que también consiguió las figuritas para llenar el álbum. “Pasa que cuando era chico no me alcanzaba para comprar, pero ahora tengo plata y me puedo comprar”, respondió Alberto.





“Prefirió ser feliz”

El video fue publicado el último jueves y superó los dos millones de reproducciones. Los usuarios respaldaron al hombre, que se mostraba muy feliz por tener en sus manos el álbum.

“Alberto prefirió ser feliz”; “Todos somos Alberto”; “Qué bueno es ser un niño, no importa la edad”, fueron algunos de los comentarios destacados.

En un video posterior, la usuaria reveló que su pareja pudo comprar las verduras, mientras era grabado picando cebolla. “Porque el quiosco se había quedado sin figuritas, eh”, dijo entre bromas Alberto.