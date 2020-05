Billie Beever, es una influencer australiana muy popular en las redes. Sin embargo, ha sido muy criticada en los últimos días luego de subir un video explicando que estaba muy dolida porque nadie compraba sus fotografías eróticas debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

La joven cuenta con más de 100 mil seguidores en todas sus redes sociales, pero varios de ellos habrían amenazado con quitarse la suscripción de sus cuentas luego que explicará que su mayor fuente para sostenerse económicamente, es la venta de sus fotos íntimas.

“Todos en la televisión siempre están hablando de cómo todos han perdido sus empleos y la gente ya no puede pagar nada, pero estoy perdiendo suscriptores en OnlyFans y esa es mi principal fuente de ingresos”, sostuvo Billie en un video de TikTok

Muchos usuarios la consideran insensible debido a que la influencer comenzó a llorar en plena transmisión ignorando que muchas personas no tienen ni que comer a causa del COVID-19.

“No puedo pagar mi renta, no puedo trabajar. Incluso si tuviera que volver a trabajar, ¿qué se supone que debo hacer? Los clubes de striptease están todos cerrados, ni siquiera puedes estar cerca de alguien debido al distanciamiento social”, agregó la joven australiana.

Finalmente, dijo espera que la situación mejore y vuelva “a la normalidad”, así volver a generar ingresos. “No tengo nada más para mí, no tengo otro talento. No tengo nada más. No puedo bailar, no puedo cantar, no puedo hacer nada. No entiendo lo que se supone que debo hacer. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente pueda seguir suscribiéndose” concluyó Billie Beever.

