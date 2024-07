¿Viste algunos de sus videos? Rocío López Bueno, más conocida como RoRo Bueno, se hizo viral en redes sociales por su arte culinario, así como por satisfacer los antojos de su novio Pablo. Ante ello, muchas usuarias la han señalado como ‘sumisa’.

Lo mismo que la catapultó a la fama como influencer, es también la razón por la que ahora enfrenta críticas. En un principio, la podíamos ver entrenando o estudiando, sin embargo, desde mayo de este año tomó otro rumbo y se convirtió en un fenómeno viral.

La influencer empezó a sumar miles de reproducciones por una serie videos en los que se muestra cocinando durante horas para su novio, diseñando su propio vestido para salir de cita con él o incluso encuadernar el libro que Pablo quería para su cumpleaños.

Sus recetas son lo que más ha llamado la atención sus seguidores, debido es el gran esfuerzo que pone en cada una de ellas. La joven prefiere hacer ella misma los insumos, en vez de conseguirlos en un supermercado, por lo que los tiempos de preparación son más extensos.





¿Qué dijo Rocío López Bueno ante críticas?

“Yo no soy una mujer sumisa. Yo cocino porque me gusta y es mi manera de dar amor. A Pablo, por ejemplo, no le gusta tanto. Y como a mí lo que no me gusta limpiar, es Pablo el que lo hace. Así es como nos compaginamos”, dijo en diálogo con El Español.

Asimismo, destacó que no todos los platos que prepara es porque su novio se lo pide, como comentan en sus videos: “Hay veces que tengo ganas de hacer algo, le pregunto si le apetece y, si me dice que sí, pues lo hago. Pero muchas recetas son porque las quiero hacer yo”.

Finalmente, RoRo comentó que, a pesar de las críticas, no piensa dejar de subir videos de cocina.





¿Qué significa ‘Tradwife’?

El ‘tradwife’ (esposa tradicional) se refiere a un movimiento social y cultural en el que las mujeres eligen adoptar roles de género tradicionales en sus matrimonios y vidas familiares. Esto generalmente incluye ser ama de casa, encargarse de las tareas domésticas, cuidar a los hijos y apoyar a sus parejas como el principal sostén económico de la familia.

El movimiento ‘tradwife’ ha ganado cierta notoriedad y controversia, ya que para algunos representa una opción de vida voluntaria y empoderadora, mientras que la contraparte lo critica por perpetuar estereotipos de género y retroceder en los avances hacia la igualdad de género que se ha conseguido a lo largo de los últimos años.

