Un video de una abuelita despidiéndose de su perrito enfermo se volvió viral en la red social TikTok. En el video, se puede escuchar a la anciana dedicarle unas tiernas palabras antes de que este fallezca.

Según la plataforma digital, la usuaria se llama María Cantu y publicó el video hace unos días. De acuerdo a la información de la mujer, el video fue publicado luego de que el can falleciera.

“Descansa, mi vida, descansa. Ya, estate tranquilo, fueron casi 10 años de felicidad, pasamos los 9 años juntos. Diste lo mejor de ti, 9 años durmiendo juntos en la misma cama, me recibías con mucho amor y me hacías cosas bonitas, me movías la colita”, empezó diciendo la anciana.

@miperrhijocoffee Se me fue el amor de mi vida, ya cruzó el puente del arcoiris ♬ sonido original - María Cantu

Además, la abuelita recordó los gratos momentos que vivió al lado de su mascota y se animó a contar una anécdota, la cual el perro pareció recordar, porque abrió los ojos cuando la escuchó.

“¿Te acuerdas cuando te decía ‘gato? ¿Cómete el gato? ¿Te acuerdas, mi amor? Ya vete, ya cruza el puente del arcoíris donde vas a ver más perritos. Vas a estar bien y recuerda pasar por mí cuando yo muera, porque me vas a ayudar a cruzar el río porque tu mami no sabe nadar, eh”.

Por último, María Cantu le pidió a su perrito que ya descanse, pues el can estaba respirando rápidamente, lo cual sería producto de su enfermedad.

“Te amo, muchas gracias, mi amor, por tanto amor. ‘Tas muy mal, muy malito estás, Mi cosita ya descansa, mami va a estar bien, mami está bien. La gente que solo dice que es solo un perro, no, eres un hijo, eres mi perrhijo, te amo con toda el alma mi vida. Ya descansa, ya se te va a quitar lo enfermito, mira cómo respiras, cuídate, mi amor, te amo, tranquilo, ya descansa”, finalizó.