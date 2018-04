El dolor de un niño por la reciente muerte de su padre lo llevó a realizar la conmovedora pregunta : "¿Está en el cielo mi papá si era ateo?", ante el Papa Francisco , quien lo acogió y consoló.

Sucedió el domingo en un evento en el que el máximo representante de la Iglesia Católica respondía a las preguntas de los fieles, en un barrio de los suburbios de Roma.

Cuando llegó el turno de Emanuelle, se llevó las manos al rostro y estalló en lágrimas. La conmovedora situación hizo que Francisco lo invite a acercarse y le haga la pregunta al oído.

"Estaba llorando por su papá. Ha tenido el valor de hacerlo delante de nosotros, porque en su corazón hay amor del papá", contó el sumo pontífice luego de abrazar y escuchar al pequeño.

"Tal vez todos podríamos llorar como Emanuele, cuando tenemos un dolor como lo tiene él en su corazón", agregó.

Con el permiso del niño, Francisco explicó que le había contado que su padre era un hombre bueno pero murió hace poco, y que aunque era ateo había bautizado a sus cuatro hijos.

"Qué bonito que un hijo diga que su papá era bueno. Un bonito testimonio de aquel hombre para que sus hijos puedan decir de él que era un hombre bueno (...) Si ese hombre ha sido capaz de tener hijos así, es verdad que era un gran hombre", comentó el Papa.



El padre de Emanuele "no tenía el don de la fe, no era creyente pero hizo bautizar a los hijos. Tenía un buen corazón", agregó el pontífice, aclarando que "quien dice quién va al cielo es Dios". Entonces preguntó a los presentes: "¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos?", a lo que los presentes respondieron "No".

"Emanuele, esta es la respuesta. Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es más fácil bautizar a los hijos siendo creyente, que no siéndolo. Y seguramente esto a Dios le gustó mucho. Habla con tu padre, reza por tu papá. Gracias, Emanuel, por tu valentía", concluyó Francisco.