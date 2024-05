El tiktoker conocido como ‘Nesaku’ murió tras recibir varios disparos mientras estaba haciendo una transmisión en vivo. El ataque sucedió el pasado 12 de mayo.

Durante la transmisión en vivo a través de su canal de TikTok, Nesaku, cuyo nombre real es Romim, fue abruptamente interrumpido por el sonido de disparos. Rápidamente, la cámara dejó de enfocarlo y la transmisión en vivo finalizó.

Los familiares del joven lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano, pero los esfuerzos médicos fueron en vano. Romim sufrió heridas de bala en la cabeza y falleció poco después de su llegada al centro de salud.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el motivo del ataque. No obstante, fuentes no descartaron que el crimen esté relacionado con la venta de drogas y el crimen organizado.





¿Quién era ‘Nesaku’?

Romim, más conocido en las plataformas digitales como Nesaku, era un joven originario de Río de Janeiro que había ganado popularidad por su contenido humorístico en TikTok.

Su cuenta contaba con más de 100.000 seguidores. Sin embargo, esta habría sido suspendida o eliminada de la plataforma china. Se desconoce su edad.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Anitta es criticada por polémico video