Después de ser informada en el último minuto de su cita de vacunación, Thian Siew Kim compartió que su madre se preparó de inmediato para dirigirse al centro de vacunación, con el cabello medio teñido y todo. Su publicación en Facebook se volvió viral por lo inusual de las fotografías.

“¿Cuál es su razón para no vacunarse a pesar de estar informado en el último momento?” Ella escribió en una publicación de Facebook la semana pasada, el 16 de julio, que ha obtenido hasta la fecha 27 mil reacciones y más de 15 mil compartidos.

“Esto es lo que pasó. Fui a vacunarme hoy, y cuando estaba a punto de terminar, mi hermana dijo que logró colocar el nombre de mi madre para recibir la vacuna. Ella quería que mi madre fuera corriendo allí para vacunarse de inmediato y me dijo que la esperara allí”, explica. No tenía ni idea que su madre se presentaría con el cabello a medio pintar.

Tan pronto como llegó su madre, Thian se dio cuenta de que había estado en medio de teñirse el cabello y aún no se lo había lavado. Enojada y confundida, le preguntó: “¿Qué hiciste? ¡No vengas si te estás teñiendo el cabello! ¡¿Por qué no te lo lavaste primero ?!”

Su madre respondió: “¡Le dije a tu hermana que me estaba teñiendo el cabello! Ella dijo que teñir el cabello también se puede vacunar. ¡A la inyección no le importa [lo que hay] en mi cabeza! [Tu hermana] dijo que está bien, significa que está bien!”.

“Todo el personal pensó que había sido golpeada hasta el punto de que estaba sangrando por toda la cabeza. [Pensaron] que la ambulancia estacionada afuera era para ella”. Thian dijo que tuvo que explicarle al personal que su madre necesitaba ayuda para vacunarse, ya que solo hablaba tailandés.

Aunque muchos se preocuparon por la salud de la mujer pensando que tenía sangre en la cabeza, solo era su tinte sin lavar (Foto: Facebook)

“Todo el mundo estaba mirando su cabello. Los consultores no dejaban de pedirme que me asegurara de que no tuviera ningún problema en el pelo. ¡Tuve que explicarle que se tiñó el pelo en casa en el último minuto y salió corriendo para vacunarse! ¡Se lo expliqué tantas veces!” se lee en la publicación.

En un momento, Thian dijo que incluso se sospechaba que era alguien que abusó de su criada y la golpeó hasta que sangró. Algunos incluso cuestionaron si Thian era su verdadera hija. Al final, todas las dudas se disiparon y su madre consiguió la vacuna, convirtiéndose en una anécdota para esta familia.

