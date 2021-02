Un perro guardián en Tennessee, Estados Unidos, ahora puede permitirse contratar a su propio personal de seguridad. Lulu, una border collie de 8 años en Nashville, heredó US$5 millones de su dueño, quien murió a fines del año pasado, informó WTVF . Charles William “Bill” Dorris murió el 24 de noviembre de 2020, según su obituario . Tenía 83 años y era soltero.

Dorris, un exitoso hombre de negocios de Middle Tennessee, sentía debilidad por Lulu. Debido a que siempre estaba en la carretera, Dorris dejó al perro con una amiga, Martha Burton, según WTVF . “Sí, es una buena chica”, dijo Burton, de 88 años, a los medios locales. “Oh, sí, (Dorris) amaba a ese perro”, añadió.

Según el testamento de Dorris, US$5 millones “se transferirán a un fideicomiso que se formará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie, Lulu”, informó WTVF. “Realmente no sé qué pensar al respecto, a decir verdad”, dijo Burton a los medios locales. “Él realmente amaba al perro”, agregó.

Si bien se le proporcionará al perro, el testamento también ordena que Lulu permanecerá al cuidado de Burton. La herencia está actualmente en proceso de legalización. El fideicomiso de Lulu estará a cargo de un tutor que aprobará y reembolsará a Burton los gastos para cuidar de Lulu, informó WTVF.

Dorris tenía muchas inversiones inmobiliarias en el área de Nashville, por lo que aún no se ha determinado su valor real. Burton dijo que sabe que no hay forma de que pueda gastar US$5 millones en Lulu, pero agregó: “Bueno, me gustaría intentarlo”.