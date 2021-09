Se llama Sarah Talbi y ha conseguido demostrar que la vida no tiene ningún tipo de limitación, y menos para ella, a pesar de haber nacido sin brazos. Hasta el día de hoy los médicos no han sabido explicar por qué nació sin las extremidades; pero la falta de una explicación no le ha hecho disfrutar menos y proponerse retos que para otros podrían parecer difíciles. Gracias a su empeño y a la forma tan positiva de ver la vida, Sarah se ha convertido en un ejemplo de superación para millones.

Desde muy pequeña, esta madre de Bruselas, Bélgica, aprendió a hacer todo tipo de actividades empleando sus pies, con los que ha desarrollado una habilidad increíble. “Me maquillo, visto, cocino, ducho y cuido de mi hija. Puedo hacer todo lo que quiera”, cuenta Sarah a través de sus redes.

Los médicos no pudieron explicar por qué Sarah Talbi, de 38 años, nació sin extremidades superiores. Ella no se veía diferente y aprendió a comer, vestirse y cepillarse el pelo con los pies. A medida que crecía, desarrolló más habilidades como cortar verduras y maquillarse, todo ello con los pies.

Con una hija de dos años, Lilia, la mujer realiza todo tipo de actividades cotidianas y no tiene limitación algunas: le cocina, la viste y juega con ella. La pequeña Lilia no ve a su mamá como algo diferente y se agarra a la manga de Sarah cuando caminan por la calle.

“Puedo hacer cualquier cosa con los pies siempre que no lleve zapatos. Me maquillo, me visto, cocino, me ducho y cuido a Lilia”, ha comentado al diario británico Mirror. De niña, Sarah no se veía a sí misma como algo diferente. “Como un bebé que coge todo con las manos y lo desordena yo hacía lo mismo con los pies, así que mi cerebro se conectaba a mis ellos”, dijo.

Madre, artista y estrella de las redes sociales

En septiembre de 2018, Sarah tuvo a Lilia, que hoy tiene dos años, lo que ella califica como su “mayor logro” debido a la dificultad que puede tener cualquier mujer para ser mamá , además de contar con una discapacidad que lo complicaba.

“Ahora tengo dos años de experiencia y puedo hacer todo con mi hija. Me coge de la manga cuando vamos por la calle, es increíble, me agarra como si fuera una mano”, ha revelado en una entrevista.

Sarah también ha descubierto que puede pintar con los pies, y, según el Mirror, está deseando hacer más exposiciones para mostrar su trabajo. Hoy en día, sube su rutina a sus redes sociales, frente a sus más de 51 mil seguidores en Instagram, 151 mil en TikTok y 242 mil suscriptores en YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

Foto viral: La historia de Carson Pickett y Joseph Tidd que conmovió al mundo null