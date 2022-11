Hace unos días se viralizó un vídeo en Tik Tok donde el protagonista era un vigilante de una tienda de motos que no se resistió a su pasión por las motos y usó una de ellas.

El vídeo ya ha superado las más de 500 mil visualizaciones y ha sido compartido por varios influencers quienes reaccionaron de manera curiosa a este hecho. “Lleva la pasión por dentro”, “Yo hubiera hecho lo mismo”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios. Algunos un poco más preocupados decían “Ojalá no lo despidan”.

En un evento exclusivo del lanzamiento de su nuevo modelo super sport, R15 ABS, Yamaha reveló que todo sucedió en una de sus tiendas y no dudaron en premiar la pasión de Jorge, el ahora vigilante más famoso de TikTok. Mientras se revelaba el nuevo modelo de la marca, el presentador mencionó la viralización del vídeo y reveló que el vigilante en cuestión trabajaba en la tienda y lo invitaron a subir.

Jorge estaba sorprendido, pero luego explicó la gran sorpresa: “Yo pensé que cuando me estaban llamando era por algo malo, pero les agradezco por la oportunidad que me han brindado al premiarme con lo que más me gusta y ahora sí conectar con mi pasión motera. Yamaha es como mi segunda familia”, dijo muy emocionado.

Tal como señala, Jorge fue premiado por la marca Yamaha con clases de manejo y también con el préstamo de una motocicleta, con la cual hará realidad su más grande sueño: el de vivir su propia experiencia motera y conectar con su ADN Racing.

