España vivió momentos de tensión luego que se reportara la desaparición de una niña de 3 años llamada Amelia. Fueron horas de incertidumbre hasta que dieron con el paradero de la pequeña. En ese momento apareció la figura de Juan Manuel: el hombre que se llevó a la nena por error, pues asegura que su hija y la niña son muy parecidas físicamente y tienen el mismo nombre. La historia es viral en Facebook y demás redes sociales.

El hombre contó a Telecinco que su confusión nació a raíz que lleva dos años sin ver a su hija por temas judiciales. El acudió a la guardería considerando que tenía vía libre, así recogió a una niña que guardaba parecido con su pequeña Amelia y la llevó hasta Tordera, en Barcelona ( España ). Allí, argumenta el hombre, que ambos pasaron una tarde agradable.

Añade también que la emoción de volver a ver a su hija, y el hecho que la niña tenía mascarilla, no lo hizo darse cuenta a quien estaba llevándose. “Me llevé a esa niña, que no era la mía, y me siento con el deber de pedirle disculpas”, contó Juan Manuel a Telecinco.

“Papá, la casa está muy cambiada, ¿eh?”, fueron las palabras que mencionó la pequeña. Tras conocer la alerta de la desaparición, el hombre se puso en contacto con los Mossos (policía de Cataluña) y contó que todo se trataba de un error que surgió cuando fue a recoger a su hija.

Al parecer la guardería donde estudian ambas niñas no comprobaron ni pidieron algún documento que demuestre el parentesco de Juan Manuel con la niña. Ahora, las autoridades investigan si Juan Manuel se llevó a la pequeña Amelia por error o fue un hecho de forma intencionada.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Toro es atacado por hombre y responde con cuernazo en nuevo viral en redes. (Twitter)