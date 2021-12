Una usuaria de Tiktok conocida como Jordan, de Estados Unidos, aseguró ser conductora de DoorDash (aplicación que se dedica a entregar comida) y reveló que los pedidos de aquellas personas que no den propinas demorarán más de lo debido. El video se convirtió en tendencia generando un intenso debate en esta red social.

Aseguró que los conductores pueden escoger y elegir qué pedidos tomas porque son “contratistas independientes”, por lo que dan preferencia a aquellos que ofrecen un pago adicional por el servicio, mientras aquellos que no permanecen mayor tiempo en la cola de espera.

Asimismo, afirmó que en McDonalds hay toda una sección que está dedicada, exclusivamente, a los clientes que no dan propina en los pedidos de delivery. La muestra de esto fue exponer una imagen donde se ven un promedio de 30 bolsas que no han sido recogidas, asegurando que se trata de pedidos que no dan propina a los motorizados.

“No tienes que dar propina, no estás obligado a hacerlo. Tampoco (nosotros) estamos obligados a aceptar tu pedido (…) somos contratistas independientes que no trabajamos para DoorDash, la empresa; somos nuestros propios jefes”, explica la repartidora.

Una vez publicada la cinta en Tiktok se encuentra cerca de alcanzar las 500 mil reproducciones desde el pasado 20 de noviembre. Desde entonces ha causado gran revuelo, donde los internautas tienen opiniones divididas.

Entre los que avalan a Jordan, muchos opinan de la siguiente manera: “Solución simple: dar propina o ir a buscar la comida usted mismo”, aunque otros difieren bastante de este tipo de pensamiento.

“Dar propina es un servicio satisfactorio (…) eso significa que, si estoy satisfecho con la forma en que me traes mi maldita comida, entonces te daré una propina”, opinión que fue refrendada por no pocas personas en la caja de comentarios.

Ante este tipo de argumentos, Jordan replicó: “Pueden sentir como quieran, el hecho sigue en pie: no tenemos que aceptar tu pedido. Propina después, literalmente, nadie los está deteniendo”.

Ante el revuelo que causó este video en Estados Unidos, un portavoz de DoorDash afirmó lo siguiente: “Estamos orgullosos de las oportunidades de ingresos flexibles que brindamos, ya que los Dashers ganan, en promedio, más de 25 dólares por hora de entrega. Estamos investigando activamente los problemas que se plantean en este video y tomaremos las medidas adecuadas en la medida que obtengamos información”, expresó a Daily Dot.

Al mismo medio, Jordan aseguró que su video solo tuvo la intención de exponer como trabajan: “Las personas tienen la impresión de que aceptábamos sus órdenes y luego cambiamos de opinión, devolviéndolas. Eso no es lo que decía en lo absoluto (…) Nunca recogemos estos pedidos, en primer lugar, simplemente los rechazamos y eso es por lo que los pedidos terminan ahí por un tiempo”.

Pero también agregó: “No aceptamos un pedido si no hay propina porque DoorDash nos paga 2.50 dólares por entrega. Piensan que estamos siendo vengativos y castigándolos por no dar propinas, cuando eso tampoco es así. Como nos pagan poco, elegimos los mejores pedidos. Muchos creen que estamos obligados a aceptar todos los pedidos, pero somos contratistas independientes, no somos empleados de DoorDash, tenemos la libertad de tomar y rechazar los que queramos sin ninguna penalización”, sentenció.