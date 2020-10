En Facebook circula una historia que se volvió viral por ser capaz de conmover a muchos usuarios de distintas partes del mundo. Esta se trata de un perro de raza pitbull llamado Cruz que tuvo una emotiva reacción luego de ser acariciado por primera vez. Aquí te daremos a conocer todos los detalles.

De acuerdo al portal wamiz.es, el can fue rescatado en 2015 por un refugio de la ciudad de San Bernardino, California (Estados Unidos). Como él había vivido en la calle sin recibir afecto de nadie, sentía miedo al ver a las personas, por lo que estaba siempre a la defensiva.

Dicho ello, fue considerado como agresivo y se veía poco probable que alguien decidiera adoptarlo. Sin embargo, una voluntaria del refugio, llamada Maria Sanchez, no quería que el perro se quedara con esa imagen y decidió demostrar que lo único que necesitaba era amor.

En un video que publicó en su página de Facebook (Maria Sanchez presents the pups of SBC Shelter), exactamente el 16 de julio de 2015, ella empezó a hablarle al pitbull con mucho cariño para intentar llamar su atención. Pasaron varios segundos y el can empezó a mover su cola para luego mirarla como si estuviera esperando el cariño de alguien. Más adelante, el mismo clip que se volvió viral en la red social mostró que el perro bajó su defensa y se acercó a la mano de la mujer, quien lo acarició. El animal estaba muy feliz. Había dejado de ser agresivo.

El citado portal sostuvo que afortunadamente el pitbull logró ser adoptado por otra mujer llamada Vanessa, quien decidió darle la familia y los cuidados que siempre debió tener. Miles de usuarios de distintas partes del mundo se conmovieron al conocer la historia de Cruz.

