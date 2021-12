Durante una celebración por las fiestas navideñas, un perrito volador se convirtió en tendencia de Tiktok al mostrar todas sus habilidades acrobáticas al pasar, sin ningún problema, por encima de tres personas. El video ha concitado millones de reproducciones con los usuarios de esta red social fascinados con el can.

Y es que, sin pensarlo, este metraje ha dado muchas alegrías a millones de personas que buscan contenido positivo y saludable, más aún porque todo lo relacionado con las mascotitas, suele generar sensaciones que nos hacen bien al espíritu.

Un grupo de amigos se juntó para celebrar la Navidad. La reunión, de acuerdo a lo que muestran las imágenes, se estaba realizando de forma tranquila, pero amena y divertida; sin embargo, pronto destacan las habilidades del animalito, creando una cadena de obstáculos con sus piernas que Nala, la perrita, salta sin ningún problema.

Las risas de todos no se hicieron esperar y repitieron el procedimiento unas dos veces más, las cuales la perrita siempre estuvo dispuesta a realizar con mucho entusiasmo. Los sujetos estaban maravillados, pero, luego se dieron cuenta que la can no quería parar por nada del mundo.

De hecho, a la mascotita no le molesta que el desafío sea cada vez más alto, lo hacía con extrema facilidad, daba un recorrido alrededor de la habitación o fuera de esta para luego volver para realizar un nuevo salto.

El video, publicado por el usuario Carlos Alan Beltrán, de México, consiguió en Tiktok más de 6.5 millones de reproducciones, al punto que llegó a otras redes sociales, quienes también quedaron fascinados con la habilidad de la intrépida Nala, el “perro volador”.