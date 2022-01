El amor por sus mascotas puede más y esto lo sabe muy bien esta pareja que viaja en moto. Que han decidido adaptar su moto para llevar de forma cómoda a sus dos perritos. Sin duda, el video que muestra esta forma creativa de compartir experiencias con los canes no tardó mucho en convertirse en tendencia en Tiktok y otras redes sociales.

En el video, grabado desde otro auto, se puede ver la toma acercándose a la moto, en la cual se encuentra la pareja, pero en la parte trasera se nota un tráiler diseñado, específicamente, para que quepan los dos perros, a los cuales se les ve muy tranquilos disfrutando de la ruta.

El metraje fue compartido en Tiktok por el usuario @jeancarlos_jeancarlos quien acompañó las imágenes con la siguiente leyenda: “Cuando te vas de vacaciones con toda tu familia”. Seguidamente, la toma se acerca más a la moto donde podemos notar que la estructura también está pensada para garantizar la seguridad de las mascotas por las rejas en la parte superior que los protege de accidentes.

Pareja viaja con sus mascotas en moto modificada

Al ver estas imágenes, las imágenes encandilaron a los usuarios de esta red social, al punto que, hasta el momento, la grabación ya ha superado las 9.6 millones de reproducciones.

¿Cómo viajar con un perro en la moto?

El viaje en moto puede ser una experiencia muy gratificante para tu mascota, pero también puede convertirse en una situación de alto riesgo para ambos si no tienes en cuenta algunas precauciones. Lo más importante es contar con todos los accesorios para transportar mascotas en este vehículo lineal (como gafas, chalecos, gorros o cascos). Por eso, la aseguradora Mapfre brinda las siguientes recomendaciones:

Mochila de perro para moto. Permite llevar pequeñas mascotas (gatos y perros) de hasta 12 kilos. Debes asegurarte de que cumpla con las proporciones y dimensiones adecuadas, es decir, que se ajuste al peso y tamaño de tu mascota, y que cuente con un sistema de ventilación apto para que el animal pueda respirar sin problemas. Se puede llevar en la espalda o entre las piernas.

Transportín de perro para moto. Si tu mascota tiene un peso o tamaño considerable y no entra en la mochila, lo mejor es optar por incluir u suplemento en la parte trasera. Un transportín firme que cuente con ventilación y que esté acolchado por dentro, para proteger al animal de los movimientos de la moto.

Sidecar. La mejor opción para trasportar animales que superen los 12 kilos de peso es que hayan recibido un adiestramiento previo para viajar con seguridad, ya que de lo contrario podrían provocar accidentes.

Algunos consejos para llevar perros en moto

Una vez elegida la forma con la que portarás a la mascota en tu moto (a la que deberás llevar antes al veterinario y mantener al día su cartilla de vacunación así como los tratamientos antiparasitarios), busca la forma de que viaje de forma cómoda y segura. Para ello si el animal no se siente cómodo en su habitáculo, no le obligues. Acostúmbrale poco a poco y no inicies un trayecto hasta que esté cómodo y tranquilo, ya que de esto dependerá la calidad del viaje.

Otro tip a considerar es conducir de forma consciente, respetando las normas de tránsito y sin exceder los límites de velocidad. Además, realiza paradas frecuentemente para que tu mascota pueda estirar las patas, beber agua, hacer sus necesidades, entre otras cosas, sin olvidar protegerla del viento, ya que los ojos se le pueden resecar y provocarle grandes molestias, relata Mapfre.