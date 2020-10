Un hilarante momento que no tardó en volverse viral en YouTube. Un video registrado en una casa ubicada en la ciudad de Macomb, Illinois (Estados Unidos), muestra cómo un padre intenta que su hija le prometa que no tendrá enamorado, pero ella lo sorprende con su respuesta. Tienes que ver el clip.

El papá de esta historia hizo que su hija se sentara en sus piernas para poder conversar con ella. Él quería que su pequeña le asegurara que nunca en su vida tendrá pareja. Es por esa razón que le pidió que repitiera cada palabra que él dijera.

De acuerdo al video compartido en YouTube el 13 de abril del presente año por el canal ViralHog, la oración en concreto que quería escuchar era: “I promise daddy I will not have boyfriend” (“te prometo papi que no tendré enamorado”, en español).

Su plan marchaba a la perfección, pues la pequeña le estaba haciendo caso; sin embargo, cuando ya estaba por mencionar todo, la menor se dio cuenta de su intención. Ella, al oír la palabra “boyfriend” se quedó callada y luego movió su cabeza en señal de negación y dijo “no”. Dicho accionar ocasionó que ambos se comenzaran a reír, al igual que miles de usuarios de la plataforma. El clip, debido a su contenido, acumula más de 37 mil reproducciones.

