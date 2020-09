Pensó que todos en España lo veían, pero descubrió que estaba muy equivocado. Pablo Motos volvió a ser el centro de atención en las redes sociales después del comentado episodio que protagonizó con la actriz infantil Luna Fulgencio que supo responderle con maestría la pregunta de si le gustaba algún chico. En la edición del lunes por la noche de su programa ‘El hormiguero’ de Antena 3 intentara sin éxito regalar 6,000 euros a una televidente cuando marcó tres números telefónicos al azar.

Acompañado de su invitado Joaquín Reyes, el presentador hacía a todos sus interlocutores la misma pregunta: “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”. El primero que contestó su llamada no sabía con quienes estaba hablando. “Le estoy llamando desde ‘El hormiguero’, el programa famosísimo que presenta Pablo Motos”, precisó Reyes. “Ay, lo siento, pero es que no lo veo”, contestó el interlocutor sin dar la respuesta que ambos esperaban para entregar el premio: que dijera la frase “¡La tarjeta de ‘El hormiguero’!”.

Tampoco tuvieron suerte al marcar el siguiente número, por lo que en la tercera y última llamada tenía que salir el ganador. “Hola, ¿qué pasa?”, contestó una mujer al otro lado del hilo telefónico, que no sabía qué es lo que querían con ella Joaquín Reyes y Pablo Motos. Al aclararle que era un concurso de ‘El hormiguero’ en el que podía ganarse una tarjeta con 6.000 euros. “Ah, vale, no lo veo nunca, eh, ¡no me gusta!”, respondió la participante, que colgó ante la sorprendida mirada del presentador y su invitado.

Sin embargo, ambos volvieron a marcarle a la mujer pese a que se exponían a recibir algo más que otro rechazo. “No se enfade; déjame que le explique. Aunque no le guste este programa, usted se está jugando 6.000 euros”, manifestó el invitado de ‘El hormiguero’. “Oh, ¡yo no quiero tanto dinero!”, fue la tajante respuesta que recibió de ella antes de colgar nuevamente. “Creo que lo último que ha dicho es ‘son imbéciles’”, ironizó Reyes mientras Motos no podía salir de su asombro por lo que acababa de ocurrirle en televisión nacional y que se volvió viral al ser compartido en Internet.

