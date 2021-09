Desde 1996, Las Pistas de Blue o Blue’s Clues fue un programa infantil que marcó a millones de personas en los más de 65 países en los cinco continentes donde fue emitido este show. Hoy se cumplen 25 años desde la transmisión del primer episodio y su historia se ha vuelto viral en las redes sociales.

El 8 de setiembre de 1996 se emitió el primer capítulo en formato de animaciones, donde se introdujo a los personajes cuyas tramas se irían desarrollando a lo largo de los años, siendo Steve el único personaje que no era animación, el cual tenía la misión de encontrar todas las pistas que Blue dejaba en la casa y otros lugares, muchas veces impensables como pinturas, libros. La idea no era tanto darle trabajo al personaje humano, sino explotar la imaginación como la creatividad de la audiencia infantil.

Lo bonito y aquello que siempre diferenció a este show de los demás es que hacía que el espectador participara en la interacción entre los personajes.

Por ello, en su 25 aniversario, Nickelodeon, la cadena dedicada al entretenimiento para niños y adolescentes hizo uso de sus redes sociales para publicar algunos videos donde Josh, el actual protagonista de la serie, junto a Steve y Joe, compartían sus recuerdos de la serie.

Asimismo, en Internet se puede encontrar un video donde aparece Steve, quien recuerda su travesía al lado de Blue durante los primeros años del programa:

“Recuerdas cómo cuando éramos jóvenes solíamos correr siempre y jugar con Blue, encontrar las pistas, hablar con el señor Sal, emocionarnos por el correo y hacer lo divertido y luego, un día, fue como ‘Oh, adivinen (…) grandes noticias. Me voy’”, aceptando que su retiro fue brusco, pero se debió a que iría a la universidad.

Luego de esto, Steve se dirige a la cámara y con ella a todos los seguidores del programa como lo hacía en su momento para decir: “Mira todas las cosas que has logrado en todo este tiempo (…) Después de todos estos años, jamás me olvidé de ti (…) nunca, y me encanta que seamos amigos. Gracias por escuchar”.

Este video fue rápidamente compartido en las redes sociales por los primeros seguidores de este programa, comentando que las palabras de Steve fueron muy emotivas, muchas de los cuales comentaron sus experiencias al ver el primer capítulo de la serie animada.

Steve fue una parte crucial de los primeros años de las Pistas de Blue pues permaneció en el show hasta el año 2000, siendo reemplazado por Donovan Patton.

