Marisa DV es una madre de familia que se sorprendió bastante luego de limpiar debajo de la cama de su hijo de 7 años. Y es que encontró algo inesperado. La experiencia que vivió la contó en un video viral que es todo un éxito en TikTok y otras redes sociales.

A través de su cuenta personal de TikTok (@marisdv), la mujer dio a conocer el mencionado clip, exactamente el 7 de junio del presente año. En la grabación, ella sostiene que había optado por hacer limpieza en la habitación de su pequeño.

Todo transcurría con normalidad, hasta que aseó debajo de la cama. Y es que, según su video viral, halló una lista de palabras groseras. Su hijo las había escrito para recordar que no las debía decir. Dicho accionar sorprendió bastante a la madre.

“¿Al menos puede deletrear?”, colocó la mujer como descripción de su publicación a modo de broma por su hallazgo. Usuarios de Estados Unidos, México y España, no salen de su asombro, pues jamás imaginaron que un pequeño fuera capaz de hacer algo similar.

El video viral que compartió la madre en TikTok hace unos días no tardó en ser replicado en otras redes sociales por los internautas. Si aún no lo ves, no te preocupes. Te informamos que en esta nota podrás apreciarlo sin ningún inconveniente.

TE PUEDE INTERESAR