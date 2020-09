Un video viral de un pequeño tiburón que se aferró con todas sus fuerzas al brazo de un bañista en Florida tomó por asalto las redes sociales, sobre todo por la curiosa reacción del afectado que se encuentra visiblemente calmado y no deja de sonreír durante los 45 minutos que demoraron para quitárselo de encima. El incidente tuvo lugar en Jensen Beach donde los bomberos que acudieron al lugar intentaban ayudar al hombre rociando alcohol en la cara del escualo, que eventualmente soltó a su presa y fue devuelto al océano. El hombre no sufrió heridas de gravedad por lo que no tuvo que ser hospitalizado. Si bien se desconoce si el tiburón nodriza atacó primero al hombre o si solo reaccionó al ser perturbado en su hábitat, las autoridades locales aprovecharon la oportunidad para advertir al público en general a respetar a la vida salvaje ya que nosotros somos los que estamos en su territorio y no en viceversa.

