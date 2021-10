Para no ser atrapados, un grupo de ladrones de Barranquilla, Colombia, realizaba rituales de santería donde, entre otras cosas, dedicaban oraciones al ‘Santo Juez’ con la finalidad que los proteja de ser capturados por las fuerzas del orden. Sin embargo, todo parece indicar que las plegarias no fueron suficientes, porque la policía dio con el domicilio capturando a los 13 delincuentes cuya historia no tardó para hacerse viral en medios de comunicación y redes sociales.

Cuando las autoridades allanaron el domicilio donde se refugiaban estos elementos del hampa se dieron con la sorpresa que en uno de los rincones de la vivienda habían instalado un altar, entre cuyos objetos más recurrentes destacaban velas y estampas.

Con estos y otros instrumentos, los malhechores realizaban los respectivos rituales con los cuales esperaban ser “invisibles” a ojos de la policía y actuar de forma impune cometiendo delito tras delito.

Tras la detención, el general de la Policía de Barranquilla, Luis Carlos Hernández, comentó al respecto: “Muchas de estas personas utilizaban la santería y la denominaron ‘La oración al Santo Juez’ donde ellos mencionaban que no llegaba la autoridad, no llegaría la Policía porque sentían que estaban protegidos”.

Sin embargo, las plegarias, rituales, ni ningún otro artilugio mágico de magia negra, santería o el propio ‘Santo Juez’ evitó que, finalmente, la policía les cayera encima en el “lugar de culto” de estos 13 delincuentes, a los cuales se les señala como responsables de haber asaltado a diversos conductores de buses en la capital del Atlántico.

Para tener más luces sobre el tipo de criminales que eran los detenidos, basta decir que dos de estos se encuentran entre los delincuentes más buscados de Colombia.

