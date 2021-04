Un poderoso discurso contra el racismo hacia los asiáticos en Estados Unidos fue el que dijo el veterano de guerra Lee Wong . El hombre actualmente tiene 69 años y 20 de ellos los pasó defendiendo la bandera norteamericana en el ejército. Ahora, es actual funcionario en West Chester (Ohio) y sorprendió a sus colegas al mostrar las cicatrices que le dejó pelear por los USA.

A través de un video de YouTube que se volvió viral , Wong mostró sus heridas a las que él mismo calificó como un acto de patriotismo hacia los Estados Unidos, y al mismo tiempo dejó una poderosa declaración sobre la discriminación contra los asiáticos, situación que viene aumentando tras la muerte de seis mujeres en Atlanta.

Lee Wong es funcionario en West Chester y ahora presidente de la junta de fideicomisarios de la ciudad. El exsoldado habló sobre la xenofobia que sufrió en carne propia por sus rasgos asiáticos, a pesar de haber defendido con su vida a los Estados Unidos durante todo su tiempo en el ejército.

Durante la reciente reunión de fideicomisarios en West Chester, Wong rompió su silenció: “Hay algunas personas ignorantes que se me acercan y me dicen que no me veo lo suficiente estadounidense, o lo suficientemente patriota. No pueden superar esta cara”, dijo el funcionario.

Acto seguido, se puso de pie y se levantó la camisa para mostrar la enorme cicatriz que tiene en su pecho y dijo: “Esto se sostiene a través de mi servicio en el ejército de los Estados Unidos. Ahora, ¿es esto suficiente patriota? La gente me mira extraño y se atreve a cuestionar mi lealtad a este país, la última vez que leí la Constitución de Estados Unidos dice que todos somos iguales. Somos iguales”.

“El prejuicio es odio, y ese odio se puede cambiar. Somos humanos. Necesitamos ser más amables, más gentiles los unos con los otros, porque todos somos iguales”, añadió Lee Wong. Él contó que fue golpeado durante un ataque racista en Chicago, poco después de llegar a los Estados Unidos por la década de 1960.