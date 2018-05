Marina Pando Medina , alumna de pre grado de la Universidad ESAN , denunció —vía Facebook — que el personal de seguridad de esta casa de estudios no la dejó pasar a clases porque fue con su hija en brazos.

Según su manifestación, al verla con su pequeña, el personal de seguridad la detuvo en la puerta y no la dejó pasar. "(Expliqué) que era una clase importante y tenía que ir, que mi profesor sí me permite ingresar con mi hija, y aún así, con mi hija entre los brazos, me dijeron que no" , señaló.

Ante su insistencia —agrega en su mensaje— el personal de seguridad la tuvo esperando más de 20 minutos aduciendo "que estaban haciendo unas llamadas para coordinar" y "que están viendo que hacer".



"Estoy totalmente decepcionada y enojada. Ser mamá no te corta las alas, ser mamá no te puede impedir ingresar a la universidad cuando no tienes con quién dejar a tu pequeño (a). Pésima actitud por parte de la universidad, pésimo trato con los alumnos que tienen hijos. Esto solo demuestra su intolerancia y nulo apoyo con nosotras, las madres de familia, que queremos nuestro título universitario", continúa su contundente mensaje.



En los videos adjuntos a la publicación, se aprecia a un agente diciéndole que está llamando a su coordinador, y a una recepcionista que le asegura que "son condiciones" de la casa de estudios. Asimismo, se ve a su engreída preguntándole por qué llora.



"No les importó que mi hija esté presente y me vea llorando. No me dieron ninguna opción: simplemente retirarme", refiere la joven en mayúsculas. Ante la denuncia, Perú21 se comunicó con Esan (01-3177200), y nos dijeron que el supervisor de seguridad nos devolvería la llamada porque se encontraba en un evento. Al cierre de esta nota, sin embargo, no obtuvimos respuesta.