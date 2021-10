Jorge Martínez, un hombre de Nuevo Laredo (Tamaulipas, México), se volvió viral en redes sociales tras mostrar cómo una perrita de la calle lo atacó; sin embargo, lejos de asustarse o alejarse del can, el hombre respondió con amor, alimentándola y brindándole un nuevo hogar.

“Ella me mordió, yo le pagué con amor y hoy la alimento a diario. Ellos no son malos, solo que aveces en la calle tienen que luchar por su vida. Hoy solo me ve y corre hacia mí y eso vale más que una mordida, muchas personas en su momento conocieron la historia y es real”, escribió el animalista.

En las imágenes publicadas mediante su cuenta de Twitter, se puede ver que Martínez quedó con una herida profunda tras ser atacado por el animal. No obstante, en la siguiente captura, la perrita le lame la cara, demostrando que ahora son grandes amigos y están más unidos que nunca.

Ella me mordió yo le pague con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos solo que aveces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre asia mi y eso vale más que una mordida muchas personas en su momento conocieron la historia y es real pic.twitter.com/qMXVGyKZ8L — Jorge Jaime (@JorgeJa37438463) September 30, 2021

Actualmente, la historia del animalista y su mascota cuenta con más de 34 mil retweets, 340 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios, en donde se resalta la bondad del hombre.

Cabe agregar que esta no es la única historia que tiene Martínez sobre el cuidado y rescate de animales callejeros, pues señaló que tiene un canal de YouTube donde comparte sus experiencias.

