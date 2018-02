Quería continuar comunicándose con su abuela estando de viaje y no permitió que la tecnología sea un impedimento para lograrlo.

Melissa Corbetto es una usuaria de Twitter que decidió enseñar a su abuelita de 82 años a utilizar los mensajes de audio de WhatsApp elaborando a mano un tutorial.

El material es un pequeño cuadernillo de pocas hojas, que tiene especificado muy detalladamente los pasos que tiene que realizar la anciana para poder ingresar a la aplicación, grabar su voz y enviarla.

En las indicaciones, la joven es bastante específica sobre lo que tiene y lo que no tiene que realizar su familiar.

"Le hice una guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma (Museum of Modern Art) o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió.

Al final del tutorial, la joven pide a su abuelita enviarle un audio todos los días.