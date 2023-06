En el año 2018, Tasuku Okawa, un joven japonés, se vio envuelto en una situación inesperada después de que miles de usuarios peruanos en Twitter confundieran su cuenta ‘@TAS’ con el Tribunal Arbitral du Sport (TAS por sus siglas en francés). La confusión se produjo tras el fallo del TAS sobre el caso de Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol, quien estuvo a punto de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

Para sorpresa de Tasuku, su cuenta de Twitter se llenó de notificaciones con insultos y reclamos hacia el fallo del TAS. A pesar de la confusión, el joven japonés demostró tener un buen sentido del humor y decidió utilizar su cuenta para aclarar que él no era el TAS al que todos se referían. Incluso mostró su apoyo a Paolo Guerrero y le deseó lo mejor.

“Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Por favor dejen de maldecirme! Pero si esos les logra hacer sonreír, no importan los insultos y seré feliz. Buena suerte en el Mundial (Por cierto, no soy chino, soy japonés). #FuerzaPaolo”, escribió aquella vez.

"No soy el TAS", el japonés más perjudicado tras fallo contra Paolo Guerrero. (Twitter/@tas)

Casi cinco años después, Tasuku Okawa ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter con motivo de la llegada de la selección peruana a Japón para un amistoso. El joven japonés decidió nuevamente referirse a la selección peruana y compartir su apoyo.

“Hoy he venido a ver a la selección peruana, ¡en vez de a Japón! Japón ganó, pero había muchos hinchas peruanos y se podía sentir la pasión de la gente. #ArribaPerú”, escribió en un tuit.

Hoy he venido a ver a la selección peruana, ¡en vez de a Japón! Japón ganó, pero había muchos hinchas peruanos y se podía sentir la pasión de la gente. #ArribaPerú pic.twitter.com/vR0yoREk2M — TAS (@tas) June 20, 2023