¡El Internet no olvida y así lo demostraron los cibernautas! Una promesa que 'Machín' hizo se volvió viral tras la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 . El personaje que encarnó Carlos Alcántara en 'Pataclaún' fue recordado por los usuarios de Twitter y te contamos por qué.

Todo ocurrió debido a un juramento que hizo el esposo de 'Wendy' en un capítulo de la serie llamado “Machín no se baña”. En esta edición del programa, 'Machín' le informa a su pareja y a los fantasmas que no se bañará hasta que Perú vaya al Mundial.

“Nunca, se los juro por esta que no me baño hasta que la selección vaya al Mundial”, se le escucha decir al personaje. Sin embargo, al pensar que esto sería imposible; 'Gonzalete', 'Tony' y 'Queca' intentaron convencerlo de que no prometa eso.

A veinte años de este divertido episodio, los usuarios de las redes sociales le recordaron a Machín su promesa y en diversas publicaciones, le dijeron que finalmente se podía bañar. Si quieres ver el video del que estamos hablando, puedes hacerlo a continuación.



Debo ser el único que recordó que Machin prometió bañarse cuando Perú vuelta a un mundial. Machin, ya es hora de bañarse(?) — Butters (@RoDrugTolentino) 16 de noviembre de 2017

Carlos Alcántara debe publicar un video como Machín diciendo que ya se bañó — Sergio Zanabria (@zanabria_spm) 16 de noviembre de 2017