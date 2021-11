Son millones las personas con problemas de obesidad que intentan bajar de peso a toda costa. En algunos casos, se someten a operaciones o recurren a productos que atentan contra su salud. Esto no fue lo que ocurrió con Francisco Sola, un comunicador de Argentina que llegó a pesar 150 kilos y, en solo un año, bajó casi la mitad. ¿Cómo lo hizo? Aquí te contamos su historia.

Francisco Sola tuvo sobrepeso desde los 12 hasta los 26 años, pero luego padeció de obesidad mórbida. Para octubre del 2019 llegó a pesar 150 kilos. “Intenté unas 20 veces bajar de peso pero al cabo de unas semanas dejaba”, admitió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la última vez recurrió al “poder de la educación”, como lo llama, para lograr su objetivo. Cambió sus hábitos: empezó a alimentarse mejor y realizó ejercicio diario.

“No hice dieta, no consumí drogas ni productos de laboratorio, tampoco me operé. Solo fue un proceso para aprender a alimentarme mejor y además generé el hábito del ejercicio diario”, confiesa.

En menos de un año, este joven comunicador de 29 años nacido en Tandil llegó a bajar nada menos que 57 kilos.

Hace tan solo un año la balanza sentenció que pesaba 150 kilos. Intenté unas 20 veces bajar de peso pero al cabo de unas semanas dejaba. La única diferencia sustancial con esta última vez fue el poder de la Educación para entender la importancia que tienen los hábitos. pic.twitter.com/06WtkhlfBr — Francisco Sola (@FranciscoSolaOK) October 15, 2020

LOS 10 TIPS PARA BAJAR DE PESO

Francisco Sola contó su experiencia en Twitter y, en poco tiempo, alcanzó superó los 90 mil likes y miles de retuits. Debido a que mucha gente le pedía consejos, dio diez tips para cambiar hábitos, que a continuación presentamos.

A menudo recibo mensajes pidiendo algún consejo. Trataré de subir algunos tips para dar una mano al que lo necesite. En esta primera oportunidad les muestro estas fotos que quería mantenerlas en mi fuero íntimo. pic.twitter.com/NcIfmCCVld — Francisco Sola (@FranciscoSolaOK) October 15, 2020

Top 10 de tips para cambiar hábitos:

1. El plan posible a la larga le gana al plan perfecto.

2. Foco en el presente. Aquí es donde suceden las acciones.

3. Tranqui, cada día se hace más fácil.

4. Celebrar logros diarios (cuando termino de correr festejo como Messi por ejemplo).

5. Rodeá al hábito de algodones de positividad. (Amigos, redes sociales, hablá del proceso con gente que te quiera)

6. Identificarse con el tipo de persona que queremos ser.

7. Beber agua, mucha.

8. Rituales para comer, es tu momento, disfrútalo. Hacelo tuyo.

9. Dieta no es tener hambre, come zarpado pero de manera consciente. De nuevo: que te guste y te resulte cómodo a vos.

10. Perdónate, sácale el peso a la angustia y viví el proceso. Ya está, ya pasó. Sos vos, el ahora es mejor que ayer y mañana será mejor. Vos podes.

