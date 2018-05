A través de redes sociales, se viene compartiendo el mensaje de un joven que ha enorgullecido a muchos peruanos por su honradez. El usuario Giancarlo Diaz, a través de su cuenta de Twitter , narró cómo recuperó su billetera gracias a este muchacho, que al encontrarla, no dudó en ponerse en contacto con él para devolverla.

"Ayer perdí mi billetera en el Vivo x El Rock . Felizmente la encontró ese peruano que todos deberíamos ser. Gracias", es el texto que acompaña la conversación entre ambos.

A parecer, Díaz, a manera de compensar el buen gesto del joven, le dijo que podía retribuirle económicamente. Sin embargo, este se negó tajantemente y aseguró que era algo que él "hubiera hecho por algún otro peruano".

"Wao, no debería aceptarlo amigo, gracias. La verdad hago lo que tú hubieras hecho por algún otro peruano. Si vienen a mi casa no gastaré nada y no tendría por qué coger dinero. Gracias, pero no podría aceptarlo, avísame a qué hora vienen por favor", señaló Daniel Cahuantico López, responsable de devolver la dichosa billetera.

La publicación se viralizó en la red social, donde varios cibernautas felicitaron a Cahuantico López por su gran gesto y aseguraron que todos deberían tener este tipo de actitudes, las cuales no deberían ser extrañas, pues son las correctas.